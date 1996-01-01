Президент зачистил милицейскую верхушку ДФО

Президент России Владимир ПУТИН освободил от должности первого заместителя начальника главного управления МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу - начальника оперативно-розыскного бюро, полковника милиции Николая ГАГАРО.

Как сообщила пресс-служба Кремля, подписывая указы о назначении сотрудников органов внутренних дел, президент отправил в отставку и крупного милицейского чиновника с Дальнего Востока. О том, кто займет пост, который прежде занимал Гагаро, пока не известно.