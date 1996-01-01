Досмотреть насквозь станет проще

Дальневосточное таможенное управление получило четыре новейших мобильных инспекционно-досмотровых комплекса (ИДК), позволяющих просматривать содержимое крупногабаритных грузов и транспортных средств.

Как сообщили ДДГ "ЗР" в пресс-службе ДВТУ, ИДК позволяет за минимальное время (3-5 минут) без вскрытия и разгрузки грузового транспортного средства получить его изображение и изображение перевозимых в нем товаров с характеристиками, позволяющими идентифицировать перевозимые товары, конструктивные узлы транспортного средства, обнаруживать в них предметы контрабанды, а также проводить ориентировочную оценку количества перевозимых товаров.

В России мобильные и стационарные ИДК пока используются в таможнях Северо-западного и Южного таможенных управлений. Полученные ИДК произведены в Германии и смонтированы на базе грузового автомобиля. Цена одного такого комплекса - около 100 млн руб. В ноябре специалисты, которые будут работать на новом оборудовании, пройдут обучение в Санкт-Петербургском филиале Российской таможенной академии.

ИДК поступят во Владивостокскую, Хабаровскую, Находкинскую и Уссурийскую таможни. Новые комплексы начнут работать в декабре этого - январе следующего года. "Несмотря на свои технические возможности, ИДК не призваны заменить собой процедуру таможенного досмотра, а лишь упростить ее", - заметил в беседе с ДДГ "ЗР и.о. начальника ДВТУ генерал-майор таможенной службы Игорь ВЛАСЕНКО. По его словам, ИДК позволят таможенникам при осмотре быстрее концентрировать внимание на возможных нарушениях провоза груза.