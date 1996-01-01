Приморье просит помощи у Москвы

Общий ущерб, нанесенный агропромышленному комплексу Приморья октябрьским циклоном, по предварительным подсчетам, составил более 432,5 млн руб. Но окончательная цифра, в том числе по другим направлениям экономики, станет известна после 7 ноября.

Эта информация прозвучала 31 октября на заседании комитета по продовольственной политике и природопользованию Законодательного собрания Приморского края.

По информации главы комитета Геннадия ЛЫСАКА, именно сельскому хозяйству края непогода нанесла особенно сильный урон. После 19 октября резко снизились темпы по уборке риса, гречихи и сои. В частности, если в прошлом году к концу октября было убрано боле 65 тыс. тонн сои, то в этом - только 30 тыс. тонн, то есть менее 50% от прошлогоднего уровня. Стихия не только погубила огромные площади урожая на корню, но и создала большие проблемы в уборке уцелевших посевов: комбайны вязнут в почве, увлажненной мокрым снегом и дождем. Ценой неимоверных усилий люди выуживают из грязи технику и только потом заставляют ее работать.

Напомним, чрезвычайное положение в связи с непогодой было объявлено по всему краю, но наиболее серьезно от нее пострадали восемь муниципальных образований (МО): Спасский, Ханкайский, Хасанский, Хорольский, Черниговский, Михайловский, Уссурийский районы и город Уссурийск. В трех последних МО зафиксированы самые большие сельскохозяйственные потери - от 50 до 61 млн руб.

Кроме этого, как известно, стихия вызвала многочисленные обрывы линии электропередачи по всей территории Приморья, вследствие чего на несколько дней и даже недель остались без электроснабжения 130 населенных пунктов края. Непогода привела к заторам на федеральной трассе Хабаровск-Владивосток, парализовала водоснабжение почти всего краевого центра - Владивостока. В общей сложности в зоне бедствия находилось 477 тыс. человек.

Все это заставило депутатов - участников заседания комитета по продовольственной политике и природопользованию ЗакСа Приморского края поддержать предложение своих коллег из других комитетов и подготовить обращение в Госдуму и Правительство РФ с просьбой оказать Приморью материальную помощь для ликвидации последствий октябрьского циклона. Проект обращения уже готовится и будет окончательно отредактирован после уточнения суммы ущерба. Уже на ноябрьской сессии краевого парламента депутаты намерены принять его и адресовать федеральному центру. Сумма запрашиваемой компенсации станет также известна после 7 ноября. Важное уточнение: для районов и округов, несущественно пострадавших от стихии, к примеру, Анучинский район или г. Артем, просить компенсаций от Москвы депутаты не будут.

Между тем уже 31 октября, проводя селекторное совещание с главами регионов, российский премьер Виктор ЗУБКОВ в довольно жесткой форме дал понять представителю администрации Приморского края, что промедление с восстановлением электро- и водоснабжения на территории края - недопустимо.

Досье Согласно сводкам Дальневосточного регионального центра МЧС, 19 октября 2007 года, в результате обильных снегопадов, сопровождавшихся сильным ветром, на территории Приморского края произошли многочисленные обрывы линий электропередачи. Это привело к отключению электроэнергии в 146 населенных пунктах в 21 районе края. Всего в результате прохождения циклона в зону отключения энергоснабжения попали более 225 тыс. человек. Из-за образовавшихся сугробов и снежного наката на дорогах было затруднено движение автотранспорта в 8 западных районах края: Ханкайском, Хорольском, Пограничном, Октябрьском, Уссурийском, Спасском, Черниговском и Михайловском. 22.10.07 движение автотранспорта по основным магистралям Приморского края было восстановлено полностью. Железнодорожный транспорт и авиация стали работать в штатном режиме. 25.10.2007 г. режим ЧС снят в Черниговском муниципальном районе. 29.10.2007 г. режим ЧС, введенный в связи с угрозой гибели урожая, снят в Спасском и Ханкайском районах. 31.10.2007 г. отменен режим ЧС в Уссурийском городском округе.

По состоянию на 1 ноября, без электроэнергии оставались 300 частных домов в городе Уссурийске, в которых проживает 920 человек.