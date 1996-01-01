"Три кита" и криминальный элемент

На скамье подсудимых 35 человек. На их счету более 60 преступлений - вымогательства, кражи автомобилей, разбои, заказные убийства. О том, на какой стадии сегодня находится дело так называемой "февральской" ОПГ, интересе криминальных структур к бизнесу региона и сотрудничестве российских и китайских милиционеров "ДК" рассказал начальник УВД Амурской области генерал-майор Юрий ФОКИН.

- Юрий Дмитриевич, активное развитие экономики всегда сопровождается интересом к этой сфере криминала, как в этом смысле обстоят дела в Амурской области и насколько они отражают дальневосточные тенденции?

- Экономика Приамурья, можно сказать, находится сегодня на стадии становления, поскольку еще с советских времен в приграничных районах бизнес-составляющая была не самой главной. В этом наше существенное отличие от Владивостока и Хабаровска. Я назвал бы "три кита" амурской экономики - электроэнергетика, недропользование, в том числе угле- и золотодобыча, и лесозаготовка, которая дает основную часть валютной выручки. Естественно, в той или иной мере они привлекают желающих погреть руки на чужом достоянии. Хотя уровень преступности находится в определенной зависимости от уровня развития экономики. Она у нас выражена не так ярко, как в других регионах, что подтверждается данными статистики. Но все дальневосточные тенденции в основном присутствуют.

Досье За 9 месяцев 2007 года на территории Амурской области зарегистрировано 1467 преступлений экономической направленности. В лесной и лесоперерабатывающей отрасли сотрудниками ОВД выявлено 151 преступление. В сфере золотодобывающей промышленности - 45 преступлений, в сфере топливно-энергетического комплекса - 39.

В золотодобывающей промышленности есть попытки незаконной добычи и продажи драгоценного металла, но можно сказать, что эта отрасль у нас не криминализирована. Ведь чтобы заниматься этим бизнесом, нужно вкладывать очень большие деньги, миллионы долларов, и позволить себе это могут только крупные компании, такие как, скажем, Покровский рудник. Но в таких крупных компаниях, как правило, очень сильные службы безопасности, нацеленные на защиту интересов инвесторов. Конечно, есть у нас компании и поменьше, где не удается решать эти проблемы... Время от времени в том или ином районе выявляются криминальные каналы сбыта металла. В год выявляем 40-50 преступлений в этой сфере, но роста не фиксируем, потому что сами предприятия активно становятся на защиту своих интересов и не дают развиваться криминалу в своей отрасли.

Проблемная отрасль

В лесной промышленности ситуация в корне противоположная, я бы сказал, что эта отрасль изначально криминальна на 80%. Мы изучали вопрос, почему ситуация здесь не меняется к лучшему. Одних задерживаем - другие появляются, задерживаем третьих - появляются четвертые, и так бесконечно. Получается, что, если работать по закону, внося все платежи и пошлины, лесозаготовитель сможет получить не более 3-5% прибыли. А все хотят получить 100-150-200%... Но мы не намерены ограничиваться констатацией фактов.

Преступные схемы известны - незаконно вырубленный лес скупается в интересах китайской стороны. Далее изготавливаются фиктивные документы, и древесина вывозится через подставные фирмы. И, несмотря на то, что через таможни на территории области вывозится лишь около 4% вырубленного здесь леса (остальной идет через Приморье), в последние годы мы смогли пресечь деятельность многих "черных лесорубов".

В УВД создана специализированная группа - своеобразный институт лесных инспекторов, которые работают только по лесу и браконьерству. Они есть во всех северных, лесных районах области. И этот эксперимент уже дает свои результаты. На 80% увеличилось выявление преступлений, появились уголовные дела по незаконной вырубке, контрабанде леса. Недавно за контрабанду древесины на реальный срок - 3 года лишения свободы - был осужден китайский гражданин. Это своего рода прецедент. Доказана контрабанда леса на 20 млн рублей, суд состоялся, приговор вступил в законную силу. Ранее в подобных случаях судьи ограничивались условным сроком или выдворением.

Но проблема здесь не только и не столько в китайских гражданах. Недавно за получение взятки за незаконную реализацию изъятого правоохранительными органами леса был арестован руководитель представительства РФФИ в Амурской области. По закону продажа изъятой древесины должна проводиться с соблюдением ряда процедур и проведением тендеров, но 100 тыс. рублей стало достаточной суммой, чтобы представитель государственной структуры решил не соблюдать строку закона. Он был задержан при получении этой суммы.

Февральский передел

- Юрий Дмитриевич, на какой стадии сегодня находится дело так называемой "февральской" организованной преступной группы, о задержании которой весьма громко было заявлено в свое время?

- Уже больше года дело слушается в областном суде. Оно по-своему беспрецедентно не только для Амурской области, но и для всего Дальнего Востока. По делу проходит 35 человек, 26 арестовано. Многие из них - выходцы с Кавказа. Их лидерами были чеченцы Руслан Арсабиев и Руслан Чагорбиев. Обвинение предъявлено по ст. 210 УК РФ - организация преступного сообщества. Около пяти лет эта преступная группировка держала в напряжении сначала жителей Февральска, Селемджинского района, а потом и всей области.

Начинали организаторы с того, что создали на севере несколько предприятий, которые занимались в том числе и лесозаготовкой. Сначала все было нормально, а потом стали разными способами убирать конкурентов.

К сожалению, на стороне преступников оказались несколько сотрудников правоохранительных органов, двое из которых сегодня тоже на скамье подсудимых, - они отказывали в возбуждении уголовных дел там, где надо было их возбуждать. Безнаказанность породила новые преступления.

В многотомном деле, которое сегодня рассматривает суд, более 60 эпизодов преступной деятельности, в том числе экономической (в лесной отрасли), а также грабежи, разбои, заказные убийства. Уже когда дело готовилось к передаче в суд, среди обвиняемых был выявлен боевик, находившийся в федеральном розыске. Он совершил два побега из-под стражи (в Грозном и Тбилиси) и появился в нашей области с чужими документами, под которыми и проходил по делу. И только по отпечаткам пальцев и ряду иных моментов нам удалось выявить его истинное имя.

По этим фактам вы можете судить, что дело весьма сложное. Для его ведения областному суду пришлось позаботиться даже о соответствующем помещении. Но, думаю, что в начале следующего года приговор будет оглашен.

Российско-китайский криминал

- Приамурье в последние годы активно развивает связи с Китаем под знаком стратегического партнерства. Но, на первый взгляд, число преступлений против наших граждан в КНР растет. В этой связи адекватна ли деятельность ваших китайских партнеров по обеспечению безопасности российских граждан в Китае. Как складывается ситуация с преступностью иностранцев и в отношении них на нашей территории?

- В последние два года наши китайские партнеры активно идут на сотрудничество и даже выступают его инициаторами. Причем это не просто слова, но и вполне конкретные действия - я имею в виду обмен информацией, участие в совместных операциях, информирование о расследовании по наиболее громким делам.

За последние два года на территории соседнего с Благовещенском г. Хэйхэ были убиты двое российских туристов. Окончено расследование уголовного дела об убийстве предпринимателя из Благовещенска О.ЧЕРПАКА. Состоялся суд над обвиняемым, он приговорен к пожизненному заключению. По делу об убийстве жительницы одного из районов области следствие продолжается. В сентябре прошлого года сотрудники уголовной полиции района Айгунь Управления общественной безопасности г. Хэйхэ раскрыли серию грабежей российских граждан. Угрожая ножом, их совершал китайский таксист. Пострадало около 20 наших туристов. Грабитель найден и приговорен к нескольким годам лишения свободы. Мы видим, что наши китайские коллеги заинтересованы, чтобы граждане КНР здесь, а россияне на их территории находились в безопасности, ведь вся экономика города Хэйхэ завязана на нас.

Со своей стороны и мы стараемся работать с китайской диаспорой - рекомендуем им жить компактно, соблюдать определенные меры безопасности. И статистика свидетельствует, что эта работа приносит свои плоды.

Досье За 9 месяцев 2007 года на территории Амурской области гражданами КНР совершено 33 преступления, в отношении них - 18. За аналогичный период 2006 года - соответственно 33 и 43.

В сентябре 2007 года был подписан протокол о взаимодействии между УВД Амурской области и Управлением общественной безопасности г. Хэйхэ. Мы договорились оказывать друг другу практическую помощь в раскрытии конкретных преступлений, в задержании и передаче подозреваемых в совершении преступлений на основании международных конвенций, установлении лиц, скрывающихся от уголовного преследования. Достигнута договоренность о сотрудничестве по вопросам незаконной миграции, незаконного оборота оружия, противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

- Не было ли попыток российского криминала поставить китайских бизнесменов под контроль?

- Нет, более того, мы имеем информацию о срастании наших и китайских преступных группировок. Были попытки китайских группировок брать часть дохода с китайских же торговцев на благовещенском рынке. Информацию мы получили от партнеров из Хэйхэ и совместно отработали данную ситуацию. В результате китайская группировка была нейтрализована и выдворена.

С опозданием в три года

- Можете ли вы привести факты рейдерства - незаконного завладения коммерческими компаниями? О таких попытках в адрес его компании не так давно заявлял руководитель ОАО "Бурея-Кран" Александр ДМИТРУСЕВ...

- В Амурской области факты так называемого рейдерства пока немногочисленны. Это явление для нашего региона по существу новое и не идет ни в какое сравнение с количеством захватов предприятий мошенническим путем в центральной России. В этом году в Архаринском районе была попытка завладеть акциями старательской артели со стороны одного из учредителей.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное в особо крупном размере. В данный момент ведется следствие. Что касается бывшего директора ОАО "Бурея-Кран" Александра Дмитрусева, то там никакого рейдерства не было. Если же говорить по существу, то сегодня против самого директора возбуждено уголовное дело за уход от налогов, которое уже передано в суд. (И это, кстати сказать, далеко не единственное в области "налоговое дело".) Контрольный пакет акций ОАО "Бурея-Кран" продан новому собственнику, и предприятие, насколько мне известно, выходит из кризисной ситуации.

Но, продолжая тему рейдерства, хотел бы заметить, что весьма сильная позиция правоохранительных структур области - прокуратуры, ФСБ, УВД - позволила пресекать возможные попытки на корню, в самом начале. Зная практику по России, мы были в какой-то мере готовы к подобным событиям. Дело в том, что по бизнес-процессам Амурская область живет с опозданием на три года (это не только мое личное мнение, но и точка зрения аналитиков).

Процессы, которые происходят в Москве (и в экономике, и в криминальной среде), в отличие от более мобильных Владивостока и Хабаровска, доходят до нас года через три. И зная это, мы многим преступлениям можем профессионально противостоять.