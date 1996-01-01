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Ложные вызовы - главная проблема для охраны
Главная проблема Управления вневедомственной охраны (УВО) УВД по Приморскому краю - ложные вызовы. Об этом сообщил заместитель начальника УВО Владимир БУГАРЬ на пресс-конференции, посвященной 55-летию этой милицейской структуры.
В среднем по краю машины экстренного реагирования выезжают на ложные вызовы 200-250 раз в день. Кто-то из клиентов забыл снять квартиру с сигнализации, кто-то позвонил слишком поздно. Хоть за ложные вызовы лица и платят штрафы, милицейское реагирование - это все равно средства, а также снижение бдительности сотрудников.
В то же время сейчас под защитой приморской вневедомственной охраны находятся 7757 объектов и 24000 квартир. При этом, заметил Бугарь, количество клиентов будет и дальше расти. По его словам, "на сегодняшний день ни взломать, ни отключить систему сигнализации и связь с пультом охраны невозможно".
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