Ложные вызовы - главная проблема для охраны

Главная проблема Управления вневедомственной охраны (УВО) УВД по Приморскому краю - ложные вызовы. Об этом сообщил заместитель начальника УВО Владимир БУГАРЬ на пресс-конференции, посвященной 55-летию этой милицейской структуры.

В среднем по краю машины экстренного реагирования выезжают на ложные вызовы 200-250 раз в день. Кто-то из клиентов забыл снять квартиру с сигнализации, кто-то позвонил слишком поздно. Хоть за ложные вызовы лица и платят штрафы, милицейское реагирование - это все равно средства, а также снижение бдительности сотрудников.

В то же время сейчас под защитой приморской вневедомственной охраны находятся 7757 объектов и 24000 квартир. При этом, заметил Бугарь, количество клиентов будет и дальше расти. По его словам, "на сегодняшний день ни взломать, ни отключить систему сигнализации и связь с пультом охраны невозможно".