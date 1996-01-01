www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.57 р. 100 JPY: 62.42 р.
EUR: 80.65 р. 10 CNY: 10.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

"Новой метлы" не будет

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Поговорка о "новой метле" в отношении меня звучит слишком прямолинейно и утрированно, но действенные меры к "оборотням" в таможенных погонах приниматься будут", - так ответил на вопрос ДДГ "ЗР" о возможной смене кадровой политики новый и.о. руководителя Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ), генерал-майор таможенной службы Игорь ВЛАСЕНКО.

25 октября, в День таможенника России, он провел первую пресс-конференцию, на которой подвел итоги работы ДВТУ за 9 месяцев 2007 г.

Генерал поведал, что некоторые из его коллег слишком уж сильно дружат с участниками внешнеэкономической деятельности и подчас больше пекутся об их интересах, чем об интересах государства. Речь о так называемых "серых брокерских схемах", при которых при декларировании занижается таможенная стоимость груза по тайному сговору участников ВЭД и коррумпированных сотрудников таможенных постов. Правда, о том, какими способами будет вестись борьба с незаконным декларированием" и "серыми брокерами", генерал не пояснил, сославшись на секретный характер информации.

Между тем Игорь Александрович с удивлением и сожалением констатировал, что повышение в 2,5 раза экспортных пошлин на круглый лес в июле этого года не привело к снижению объемов вывоза кругляка. "Напротив, поставки необработанной древесины из региона за рубеж только увеличились", - заметил генерал. По его словам, в Северо- Западном федеральном округе (откуда он был недавно командирован на Дальний Восток) ситуация с экспортом "кругляка" более радужная: после введения первого этапа запретительных пошли доля необработанной древесины в общем объеме экспорта лесоматериалов упала с 79% до 70%. Противоположная тенденция на Дальнем Востоке говорит лишь о том, что здесь не развита деревообработка.

Александр Власенко вынужден был признать перед журналистами, что его коллегам портят имидж в глазах дальневосточников из года в год повышающиеся пошлины на японские иномарки и необустроенные переходы на российско-китайской границе. Но, по словам генерала, таможня за это никакой ответственности нести не может, потому что является всего лишь инструментом в руках правительства. Именно оно принимает решения.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru