"Новой метлы" не будет

"Поговорка о "новой метле" в отношении меня звучит слишком прямолинейно и утрированно, но действенные меры к "оборотням" в таможенных погонах приниматься будут", - так ответил на вопрос ДДГ "ЗР" о возможной смене кадровой политики новый и.о. руководителя Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ), генерал-майор таможенной службы Игорь ВЛАСЕНКО.

25 октября, в День таможенника России, он провел первую пресс-конференцию, на которой подвел итоги работы ДВТУ за 9 месяцев 2007 г.

Генерал поведал, что некоторые из его коллег слишком уж сильно дружат с участниками внешнеэкономической деятельности и подчас больше пекутся об их интересах, чем об интересах государства. Речь о так называемых "серых брокерских схемах", при которых при декларировании занижается таможенная стоимость груза по тайному сговору участников ВЭД и коррумпированных сотрудников таможенных постов. Правда, о том, какими способами будет вестись борьба с незаконным декларированием" и "серыми брокерами", генерал не пояснил, сославшись на секретный характер информации.

Между тем Игорь Александрович с удивлением и сожалением констатировал, что повышение в 2,5 раза экспортных пошлин на круглый лес в июле этого года не привело к снижению объемов вывоза кругляка. "Напротив, поставки необработанной древесины из региона за рубеж только увеличились", - заметил генерал. По его словам, в Северо- Западном федеральном округе (откуда он был недавно командирован на Дальний Восток) ситуация с экспортом "кругляка" более радужная: после введения первого этапа запретительных пошли доля необработанной древесины в общем объеме экспорта лесоматериалов упала с 79% до 70%. Противоположная тенденция на Дальнем Востоке говорит лишь о том, что здесь не развита деревообработка.

Александр Власенко вынужден был признать перед журналистами, что его коллегам портят имидж в глазах дальневосточников из года в год повышающиеся пошлины на японские иномарки и необустроенные переходы на российско-китайской границе. Но, по словам генерала, таможня за это никакой ответственности нести не может, потому что является всего лишь инструментом в руках правительства. Именно оно принимает решения.