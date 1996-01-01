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Виновных в последствиях циклона искали ночью с "мигалками"
Виновников страданий жителей Приморья назвал на прошедшей сессии Законодательного собрания Приморского края директор ГУ Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций Валентин АЛЕКСАНДРОВ.
Так, по его словам, первый снегопад выявил неорганизованность действий федеральных структур, обслуживающих участок трассы государственного значения Хабаровск-Владивосток. "Когда в районе Уссурийска образовались 2 автомобильных затора протяженностью 3 км и 5 км, заблокировавших на дороге 2 500 человек, мы вместе с мэром Уссурийска стали искать руководителя предприятия, отвечающего за этот участок дороги. Искали всю ночь с милицией, но так и не смогли найти. А ведь он получил предупреждение о непогоде, - заявил Валентин Александров. - Считаю, что такой руководитель должен понести наказание".
Камень был брошен и в адрес энергетиков. Циклон вызвал многочисленные обрывы линии электропередачи по всей территории края. В Уссурийске было оборвано 160 км кабеля и повалено 1500 электрических столбов. Без электроснабжения оказалось 130 населенных пунктов Приморья.
Обвинения в адрес энергетиков попытался опровергнуть депутат Виктор МИЛУШ. Как представитель этого бизнеса он заявил, что винить руководителей не стоит, т.к. часто штормовые предупреждения оказываются неточными и циклоны не приходят. Поэтому, по мнению депутата, руководители предприятий просто расслабляются.
Однако "расслабуху" в качестве защитного аргумента коллеги не восприняли. Более того, ряд депутатов отметили: пока кто-то расслаблялся, население края до сих пор сидит без света и воды. Насчет воды вообще интересная история. Оказалось, что подача водоснабжения Владивостока была прервана из-за выхода из строя обратного клапана на одной из насосных станций. Поломка не была сложной. Ее устранили за 6 часов. Вот только искали ее трое суток.
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