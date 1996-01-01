www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.83 р. 100 JPY: 56.9 р.
EUR: 73.94 р. 10 CNY: 94.96 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Сдавайте оружие, граждане

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Приморье вновь заработала программа добровольной сдачи оружия. Теперь все жители Приморья, в том числе и иностранные граждане, добровольно сдавшие оружие, освобождаются от уголовной ответственности и получают денежное вознаграждение. Сумма зависит от количества и качества добровольно сданного, конфиденциальность соблюдается.

Награды сознательным выплачиваются из Фонда содействия правоохранительным органам. Процесс сдачи оружия проводится в любом подразделении органов внутренних дел. При этом предоставляются: заявление на имя начальника территориального органа внутренних дел о выплате денежного вознаграждения, справка, которая свидетельствует о добровольной сдаче оружия, и копия паспорта.

Расценки, действующие на сегодняшний день, скромные: 3500 руб. - за каждую единицу боевого автоматического оружия, 2500 руб. - за единицу короткоствольного оружия с нарезным стволом, 1000 руб. - за охотничий нарезной ствол, 500 руб. - за гладкоствольное оружие, самодельное огнестрельное оружие или обрез, 200 руб. - за газовое, бесствольное огнестрельное оружие самообороны (травматическое) или холодное оружие. По 500 руб. принимают гранаты, мины, снаряды. Столько же дадут за каждый килограмм взрывчатых веществ.

По словам Александра ЧУРБАНОВА, инспектора лицензионных разрешительных работ УВД Советского района, чаще всего сдают оружие граждане, получившие его по наследству: "Они не имеют ни документов на оружие, ни разрешения на право им пользоваться. В таких случаях оружие считается незаконным и его рекомендуется сдать или оформить по всем правилам". Последнее предполагает прохождение медицинской комиссии, приобретение лицензии, восстановление справки с места покупки оружия и сдачу экзамена на умение им владеть.

Как выяснилось, программа "Добровольная сдача оружия" - весьма популярная услуга. Правда, граждане предпочитают не сдавать стволы, а оформлять их на свое имя. Так, в Советском районе всего зарегистрировано 7594 единицы оружия. За последние 9 месяцев 1629 граждан обратились за выдачей разрешения на владение и только 49 разрешений были аннулированы.

Что касается собственно разоружения населения за небольшие деньги, то затея, похоже, не удалась. Так в Советском районе Владивостока нашлось только трое сознательных граждан, сдавших одно гладкоствольное ружье и два газовых.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru