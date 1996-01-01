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Сдавайте оружие, граждане
В Приморье вновь заработала программа добровольной сдачи оружия. Теперь все жители Приморья, в том числе и иностранные граждане, добровольно сдавшие оружие, освобождаются от уголовной ответственности и получают денежное вознаграждение. Сумма зависит от количества и качества добровольно сданного, конфиденциальность соблюдается.
Награды сознательным выплачиваются из Фонда содействия правоохранительным органам. Процесс сдачи оружия проводится в любом подразделении органов внутренних дел. При этом предоставляются: заявление на имя начальника территориального органа внутренних дел о выплате денежного вознаграждения, справка, которая свидетельствует о добровольной сдаче оружия, и копия паспорта.
Расценки, действующие на сегодняшний день, скромные: 3500 руб. - за каждую единицу боевого автоматического оружия, 2500 руб. - за единицу короткоствольного оружия с нарезным стволом, 1000 руб. - за охотничий нарезной ствол, 500 руб. - за гладкоствольное оружие, самодельное огнестрельное оружие или обрез, 200 руб. - за газовое, бесствольное огнестрельное оружие самообороны (травматическое) или холодное оружие. По 500 руб. принимают гранаты, мины, снаряды. Столько же дадут за каждый килограмм взрывчатых веществ.
По словам Александра ЧУРБАНОВА, инспектора лицензионных разрешительных работ УВД Советского района, чаще всего сдают оружие граждане, получившие его по наследству: "Они не имеют ни документов на оружие, ни разрешения на право им пользоваться. В таких случаях оружие считается незаконным и его рекомендуется сдать или оформить по всем правилам". Последнее предполагает прохождение медицинской комиссии, приобретение лицензии, восстановление справки с места покупки оружия и сдачу экзамена на умение им владеть.
Как выяснилось, программа "Добровольная сдача оружия" - весьма популярная услуга. Правда, граждане предпочитают не сдавать стволы, а оформлять их на свое имя. Так, в Советском районе всего зарегистрировано 7594 единицы оружия. За последние 9 месяцев 1629 граждан обратились за выдачей разрешения на владение и только 49 разрешений были аннулированы.
Что касается собственно разоружения населения за небольшие деньги, то затея, похоже, не удалась. Так в Советском районе Владивостока нашлось только трое сознательных граждан, сдавших одно гладкоствольное ружье и два газовых.
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