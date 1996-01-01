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Пожар. Сбербанк. Приговор
Подсудимые по "делу о пожаре" выслушали, наконец, свой приговор в минувший вторник, чтение которого началось еще 17 октября. Суд Первореченского района Владивостока каждого из них признал виновными во вменяемых им преступлениях и назначил реальные сроки наказания.
Напомним, в результате пожара в здании "ПромстройНИИпроекта", по официальной версии, погибли 9 сотрудников Сбербанка; 13 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести; более 13 пострадавшим была оказана медицинская помощь по поводу острого психического расстройства. Приморскому отделению № 8635 Сбербанка России и владельцам находившихся в здании коммерческих предприятий причинен имущественный ущерб на сумму 26 млн руб.
Руководитель приморского отделения Сбербанка России Людмила ФЕОФАНОВА, старший инженер административно-хозяйственного отдела отделения банка Виктор ХАНИКОВ и начальник отдела государственного пожарного надзора Первореченского района Сергей ЛУЗГАН приговорены к 2 годам лишения свободы каждый. Все трое будут отбывать наказание в колонии-поселении.
На 1 год и 10 месяцев осуждены директор ООО "Восточная стена" Виктор МАРЧЕНКО и старший инспектор отдела государственного пожарного надзора Первореченского района Владивостока Алексей ЛОБАНОВ с отбыванием наказания в колонии-поселении. Суд постановил выплатить в пользу родственников погибших: Марченко - 1,5 млн руб., Феофановой, Лузган и Ханникову - по 1 млн руб.
Примечательно, что родственники погибших возмущены слишком мягким приговором, адвокаты - слишком жестким. Те и другие пообещали обжаловать вердикт в вышестоящей инстанции.
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