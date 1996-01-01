Под снегом погибла большая часть урожая

В Приморье погибла большая часть урожая сои, риса, свеклы, моркови, капусты. Материальный ущерб, нанесенный сельскохозяйственным предприятиям Приморья в результате стихийного бедствия 19-20 октября, составил более 360 млн руб. Такая информация прозвучала на внеочередном заседании комитета ЗС ПК по продовольственной политике и природопользованию.

Однако, по другим данным, ущерб составил почти 800 млн руб. Разница в цифрах говорит о том, что реально ущерб еще только будут считать и, по всей вероятности, вторая цифра будет фигурировать в официальных отчетах. Ведь, скорее всего, власти края будут просить федеральный центр компенсировать убытки пострадавшим сельхозпредприятиям.

Однако пенять на погодные условия можно только отчасти. На самом деле снегопад выявил ряд проблем, некоторые из которых можно смело назвать "скандальными". Оказалось, что многие хозяйства, застраховавшие свой урожай, не получат выплат, поскольку октябрьский снег не будет рассматриваться в договорах о страховании страховым случаем. А ведь страховка, по словам руководителей хозяйств, это 10% от стоимости урожая. Выяснился и еще один факт. В сентябре погода помешала провести своевременную уборку урожая. В настоящее время в крае убрано 85% площадей овощных культур, 78% картофеля, 74% гречихи, 65% риса и лишь 20% сои. Теперь сотни гектаров сельскохозяйственной продукции находится под снегом глубиной от 15 до 70 сантиметров.

Комментирует заместитель председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Сергей СИДОРЕНКО: "В результате прошедшего снегопада пострадало 13 районов Приморья, причем в трех из них - в Надеждинском, Уссурийском и Черниговском - введено чрезвычайное положение. Как отметил руководитель приморского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Борис КУБАЙ, погодные показатели октября превысили исторический максимум по Приморью в 1,5 раза. В случае потери урожая мелкие крестьянские хозяйства не смогут выплатить лизинговые кредиты, взятые под реализацию продукции. Нам предстоит мобилизовать все имеющиеся резервы для того, чтобы спасти все, что еще можно спасти. Профильный комитет планирует внести новые поправки в проект краевого бюджета на 2008 г. и найти резервы для пролонгации финансовых и кредитных платежей приморских селян".