В Приморском РФФИ идет выемка документов и начались аресты

В Приморском филиале Российского фонда федерального имущества (РФФИ) продолжается выемка документов в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам незаконной продажи объектов государственной собственности в отношении сотрудника филиала.

Как сообщает "Восток-Медиа", несколько последних "визитов" представителей правоохранительных органов в Приморский РФФИ были посвящены проданным "с молотка" объектам в Хабаровске. Таковых набралось около 70.

Сотрудник РФФИ, курирующий продажу данных объектов, решил ввести собственные правила игры - для подачи документов на участие в торгах были допущены только свои люди, все остальные целыми днями простаивали в очереди на лестничной площадке казенного учреждения, теша себя надеждой.

Как стало известно, в настоящее время этот сотрудник - руководитель отдела приватизации приморского филиала РФФИ Евгения КОВАЛЕВСКАЯ - по решению Ленинского суда находится в СИЗО Владивостока. Мотивировка заключения - чтобы не повлияла на участников сделок или специалистов, находящихся в ее подчинении.

Как ранее сообщала прокуратура Приморского края, в отношении должностного лица Приморского филиала РФФИ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы проверки, проведенной главным управлением Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу (ДФО). Проверка показала, что филиал занижал рыночную стоимость переданного на реализацию имущества. В результате необоснованно назначенной переоценки стоимость реализуемого имущества уменьшалась в десятки раз от первоначальной оценки. Вследствие этого в федеральный бюджет в 2006 г. не поступило свыше 1 млрд руб., в нынешнем году - свыше 500 млн руб.

А в сентябре в Приморском РФФИ произошла смена руководства. Его руководитель Марина ТРУНОВА уволилась по собственному желанию 10 сентября. Филиал РФФИ возглавил Юрий БЕЛЕНЕЦ, пришедший на пост руководителя из Приморского морского пароходства.