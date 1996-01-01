7 млн за временную свободу Николаева оказалось недостаточно

Cуд Ленинского района Владивостока на прошлой неделе продлил до 4 декабря срок пребывания под стражей мэра города Владимира НИКОЛАЕВА, несмотря на финансовый залог, предложенный защитой.

Отметим, что в соответствии с УПК РФ залог вносится подозреваемым или обвиняемым или другим физическим или юридическим лицом (это могут быть родственники, сторонники Владимира Николаева) на депозитный счет органа, избравшего данную меру пресечения. Залог может быть выражен как в денежном эквиваленте, так и в ценных бумагах или ценностях.

Как сообщают информагентства, Генпрокуратура выявила ошибки в работе следователей по уголовному делу, возбужденному в отношении мэра Владивостока. Обвинители настаивали: пока будут исправляться ошибки, Николаев должен по-прежнему находиться под стражей. Доводы адвокатов основывались на том, что человек не должен рассчитываться своим здоровьем за чью-то халатность и допущенные ошибки. В связи с этим предлагалась уплата залога в 7 млн руб. Однако суд защите отказал.

Напомним, отстраненному от должности и находящемуся под арестом Николаеву ранее предъявлено обвинение по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствие полагает, что в период с 2004 по 2007 г. обвиняемый нанес бюджету Владивостока ущерб более 6 млн руб., оплатив из него услуги охраны перевозимого им имущества и личной охраны. Кроме того, мэр Владивостока обвиняется в превышении полномочий при выделении земельных участков, принадлежащих к лесам 1-й группы. Как полагает управление Генеральной прокуратуры по Дальневосточному федеральному округу, постановления главы администрации Владивостока повлекли за собой незаконную вырубку деревьев общим объемом более 30 кубометров, вследствие чего государству был причинен ущерб на сумму более 3 млн руб.