Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Адвокаты и следователи поделили СИЗО Владивостока
Длительная конфликтная ситуация, связанная с тем, что адвокатам Владивостока предоставляют в местном следственном изоляторе слишком мало "адвокатских" кабинетов, разрешилась благополучно.
Теперь у защитников равные "территориальные возможности" с представителями следственных органов.
Как сообщает адвокатская палата Приморского края, в течение примерно полутора лет в Приморскую адвокатскую палату поступали жалобы от адвокатов, которым выделено в ФГУ ИЗ-25/1 (таково официальное название СИЗО Владивостока) ГУФСИН России по Приморскому краю всего три кабинета. Причем право на эти помещения получали не только адвокаты, но и так называемые "общественные защитники", работа которых предусмотрена в Уголовно-процессуальном кодексе РФ. Но если адвокат - это дипломированный юрист, то "общественным защитником" может быть каждый, независимо от уровня образования. Таким образом, кроме того, что было мало самих кабинетов, так еще и адвокатов теснили "общественные защитники".
Руководство АППК неоднократно обращалось к руководителям ГУФСИН по Приморскому краю с просьбой уравнять адвокатов в правах со следователями, у которых кабинетов для работы со "следственно- арестованными" было больше десяти. В итоге стороны сумели договориться, правда, при активном участии первых лиц Главного управления Федеральной регистрационной службы (ФРС) по Приморскому краю (данная структура надзирает и за деятельностью адвокатуры, и за деятельностью ГУФСИН).
Внеплановое координационное совещание, проведенное по инициативе заместителя руководителя приморской ФРС Владимира БЕСПАЛОВА, принесло свои результаты: отныне 7 кабинетов закреплено за следователями, а еще 7 - за адвокатами. Таким образом, "конфликт интересов" можно считать исчерпанным.
Новости тематики
- "Суперджет" не удержался на полосе
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
Новости раздела
- "Суперджет" не удержался на полосе
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- Крабовый браконьер лишился судна
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- На юге Приморья хотят построить еще один крупный порт
- Китайские браконьеры выдворили российских рыбаков с берегов Амура и Уссури
- Регулярный авиарейс может связать Приморье и провинцию Северная Чхунчхон
- Хабаровскому министру потребовался "пинок" губернатора, чтобы навести порядок
- Сбербанк приготовил на свое 177-летие "Зеленый день"
- В Приморье и Владивостоке подешевели молоко, хлеб и макароны
- В Хабаровске злоумышленники украли основание автомобильного моста
- В Хабаровском крае дан старт автодорожному мегапроекту
- Пластического хирурга из Хабаровска обвинили в смерти пациентки