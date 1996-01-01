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Адвокаты и следователи поделили СИЗО Владивостока

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Длительная конфликтная ситуация, связанная с тем, что адвокатам Владивостока предоставляют в местном следственном изоляторе слишком мало "адвокатских" кабинетов, разрешилась благополучно.

Теперь у защитников равные "территориальные возможности" с представителями следственных органов.

Как сообщает адвокатская палата Приморского края, в течение примерно полутора лет в Приморскую адвокатскую палату поступали жалобы от адвокатов, которым выделено в ФГУ ИЗ-25/1 (таково официальное название СИЗО Владивостока) ГУФСИН России по Приморскому краю всего три кабинета. Причем право на эти помещения получали не только адвокаты, но и так называемые "общественные защитники", работа которых предусмотрена в Уголовно-процессуальном кодексе РФ. Но если адвокат - это дипломированный юрист, то "общественным защитником" может быть каждый, независимо от уровня образования. Таким образом, кроме того, что было мало самих кабинетов, так еще и адвокатов теснили "общественные защитники".

Руководство АППК неоднократно обращалось к руководителям ГУФСИН по Приморскому краю с просьбой уравнять адвокатов в правах со следователями, у которых кабинетов для работы со "следственно- арестованными" было больше десяти. В итоге стороны сумели договориться, правда, при активном участии первых лиц Главного управления Федеральной регистрационной службы (ФРС) по Приморскому краю (данная структура надзирает и за деятельностью адвокатуры, и за деятельностью ГУФСИН).

Внеплановое координационное совещание, проведенное по инициативе заместителя руководителя приморской ФРС Владимира БЕСПАЛОВА, принесло свои результаты: отныне 7 кабинетов закреплено за следователями, а еще 7 - за адвокатами. Таким образом, "конфликт интересов" можно считать исчерпанным.

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