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Любителя грибов спасти не удалось
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
В этом году в Приморском крае зарегистрировано высокое число отравлений грибами. Об этом сообщили в управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.
С 1 августа по 5 октября в крае зарегистрировано 20 случаев отравления грибами, пострадали 28 человек, среди которых один ребенок до 14 лет. Одного любителя грибов не удалось спасти. Только в октябре пострадали от отравления 17 человек.
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