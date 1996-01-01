Любителя грибов спасти не удалось

В этом году в Приморском крае зарегистрировано высокое число отравлений грибами. Об этом сообщили в управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.

С 1 августа по 5 октября в крае зарегистрировано 20 случаев отравления грибами, пострадали 28 человек, среди которых один ребенок до 14 лет. Одного любителя грибов не удалось спасти. Только в октябре пострадали от отравления 17 человек.