Пожароопасная обстановка в дальневосточных лесах остается стабильно напряженной

На конец минувшей недели площадь, пройденная пожарами в летне-осенний период, составила 416, 7 тыс. га, сообщили "ЗР - Диалог" в Дальневосточном региональном центре МЧС. Ежедневно локализуется и ликвидируется силами краевых и областных управлений по делам ГО и ЧС и подразделений лесоохраны менее 10% лесной территории, охваченной палами.

Наиболее неблагоприятная обстановка складывается в Амурской области и Приморском крае, где погодные условия (сухая погода) усугубляются низким уровнем подготовки населенных пунктов к возможной угрозе приближения огня к жилым домам, отмечают специалисты Госпожнадзора МЧС России. В частности, в Приморье не оборудовано системами противопожарных барьеров около 84% населенных пунктов, находящихся в лесистой местности.

Кроме того, сегодня весьма остро стоит вопрос обеспечения отдаленных населенных пунктов Дальнего Востока телефонной и радиосвязью. В настоящее время в случае возникновения чрезвычайной ситуации сообщить об опасности не смогут в 40 деревнях и селах, что составляет 4,1% от общего числа населенных пунктов, расположенных в южных субъектах Дальневосточного региона.

В целом, по оценке министра природных ресурсов Юрия ТРУТНЕВА, передача полномочий в сфере леса субъектам Федерации привела к ухудшению состояния лесного хозяйства, в том числе в части снижения эффективности предотвращения и тушения лесных пожаров. Если в 2006 г. в день обнаружения ликвидировалось 62,7% всех возникших лесных пожаров в стране, то в этом - только до 47,3%. К сведению, в соседнем Китае такого явления, как лесные пожары, практически нет. Эксперты связывают это со строгостью лесоохранных законов. Любой посетитель леса, у которого егерьский патруль обнаружит при себе хотя бы коробку спичек или зажигалку, оправляется за решетку сроком на пять лет.