Приставам передали дела должников и алиментщиков

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в скором времени займется расследованием дел злостных банковских должников и родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов. Такие поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, подготовленные правительством, приняла дума в первом чтении.

По мнению разработчиков, расследование дел в пределах одного ведомства сократит сроки рассмотрения этих уголовных дел и увеличит сумму взысканной задолженности.

Как пишет РБК daily, ФССП уже давно добивается полномочий по расследованию дел, связанных с кредиторской задолженностью и неуплатой алиментов. В настоящее время предварительное расследование этих преступлений проводится органами внутренних дел. В случае отказа должника расплачиваться добровольно суд налагает взыскание задолженности либо на его доходы, либо на его имущество. Далее начинается работа судебных приставов. Если должник продолжает уклоняться от выполнения своих обязательств, судебным приставам приходится проводить по данному факту проверки. На основании полученных материалов пристав готовит представление прокурору уже о привлечении виновника к уголовной ответственности. После чего милиция должна провести повторное дознание. "Возвращение этих уголовных дел опять в МВД необоснованно увеличивает сроки проверки, поскольку все основные проверочные мероприятия уже выполнены судебными приставами", - пояснил депутатам замминистра юстиции Анатолий БОНДАР.

В начале года Министерство юстиции одобрило предложения ФССП по улучшению работы ведомства. Поправки в ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ передают уголовные дела должников по банковским кредитам и родителей-уклонистов в ведомство судебных приставов. По мнению г-на Бондара, возбуждение исполнительного производства и проведение расследования в одном ведомстве сократит время доведения уголовных дел до суда. Разработчики также надеются, что это позволит увеличить сумму взысканных алиментов и кредиторской задолженности по стране. Только в этом году долги по кредитам среди населения, по данным Центробанка РФ, составляют порядка 33 млрд руб.

Депутаты, уверенные в положительном эффекте принимаемых изменений, приняли законопроект единогласно и без обсуждения. Однако банки не верят, что законопроект поможет им справиться с массовыми неплатежами по кредитам. "В соответствии с УК РФ призвать к ответу возможно только при наличии у заемщика имущественных возможностей для погашения задолженности, - отмечает начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Юниаструм Банка Ренат БАДАХОВ. - Доказать это трудно, особенно если должник предпринял попытки по скрытию имущества и доходов". Кроме того, уголовное преследование распространяется на кредиторскую задолженность крупного размера - свыше 250 тыс. руб.

"Должников по небольшим розничным кредитам привлечь к ответственности не получается, а их как раз большинство", - уточняет г-н Бадахов. Юристы также сомневаются в эффективности принимаемых мер. "Функция дознания для судебных приставов не является профильной, - говорит юрист юридической фирмы "Частное право" Михаил КОРЧАГИН. - Насколько они справятся с новыми полномочиями - покажет время".