Приморье получит еще пять истребителей

В Комсомольске-на-Амуре состоялась передача первых трех модернизированных самолетов Су-27СМ гвардейскому истребительному авиационному полку из Приморского края. Их выпустило на Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение.

По сообщению пресс-службы ВВС и ПВО, в настоящее время новую технику осваивают инженеры и авиатехники, а лётный состав под руководством генерал-майора Александра ХАРЧЕВСКОГО находится на обучении в Липецком авиационном центре.

В ближайшее время приморские ВВС получат с КнААПО два дополнительных самолёта. А уже в ноябре планируется "перегнать" модернизированную авиатехнику с аэродрома Дземги (Комсомольск) на аэродром постоянного базирования под Владивостоком.