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Экологи чистили море на словах и на деле

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Третья научно-практическая конференция "Морская экология-2007" завершила работу во Владивостоке, в Морском государственном университете имени Невельского.

Организатором мероприятия выступили институт защиты моря МГУ под патронажем Федерального агентства морского и речного флота, при поддержке института инженерной и социальной экологии ДВГТУ, международной кафедры ЮНЕСКО "Морская экология" ДВГУ, Всемирного фонда дикой природы (WWF России) и управления охраны окружающей среды Приморского края. За три года было прочитано более 90 докладов. В дискуссиях приняли участие представители из США, Норвегии, Японии, Южной Кореи, Польши, Австралии, а также из Камчатской и Сахалинской областей, Хабаровского края, Якутии и Забайкалья, Томска, Анапы, Азербайджана, Украины.

Цифры прозвучали разные. Например, ежегодно в бюджет Приморья поступает около 345 млн "экологических" рублей. По закону 45% от этой суммы должно тратиться на защиту природы, по факту - расходуются считанные копейки. Между тем, как подчеркнул директор Института защиты моря МГУ Сергей МОНИНЕЦ, если тратить на очистку Золотого Рога ежегодно 30 млн руб., то через три года бухта будет чиста от нефтяных загрязнений, а через несколько лет в ней можно будет купаться.

В рамках конференции прошла специализированная выставка "Чистый порт", посвященная проблемам загрязнения и методам борьбы с ними.

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