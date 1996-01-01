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Примавтодор готовит новый удар

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В пригороде Владивостока краевое предприятие "Примавтодор" возобновило ремонтные работы с применением технологии "поверхностной обработки", подвергнутой жесткой критике со стороны приморских СМИ и депутатов Законодательного собрания.

Напомним, что к конце сентября ряд краевых депутатов и СМИ направило обращение в прокуратуру Приморского края с просьбой провести проверку законности проведения подобных ремонтных работ. В настоящее время ремонтные работы краевого предприятия на участке Санаторная" - "Садгород федеральной трассы Владивосток - Хабаровск превратили дорогу в опасное для дорожного движения место, где ежедневно бьются сотни автомашин.

В редакции ряда СМИ Владивостока также поступило обращение от общественного коллектива автолюбителей, который в настоящий момент обратился к адвокатской компании для составления претензии по вопросу нанесения материального вреда имуществу, принадлежащему гражданам РФ, проживающим во Владивостоке.

Речь идет о тех, кто был вынужден передвигаться по участку дороги от остановки Зари до остановки Океанская и чьи машины попали в число поврежденных из-за нанесения дорожного покрытия на этом участке дороги компанией "Примавтодор".

Автомобилисты также собирают коллективную жалобу и намерены возложить на компанию "Примавтодор" ответственность, а если потребуется, то и лишить лицензии на ведение дорожный работ.

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