Молния любит пользователей iPod

Медики, публикующие материалы в The New England Journal of Medicine, сообщают, что использование медиаплееров, таких как iPod, во время грозы может быть опасным. Врачи одной из больниц Ванкувера рассказали о том, что в 2005 году был зафиксирован случай, когда человека, слушавшего во время пробежки плеер iPod, ударила молния, в результате чего пострадавший попал в реанимацию.

Кроме ожогов второй степени на груди и левой ноге, мужчина получил два ожога на шее, а также на лице. Врачи заявляют, что расположение этих ожогов соответствует расположению наушников во время удара молнии. В дополнение ко всему мужчина получил разрыв барабанных перепонок и травму челюсти. Специалисты не считают, что именно iPod привлек молнию. Она ударила в дерево, а затем перескочила на мужчину, причинив указанные травмы. Медики уверены, что, хотя такие устройства, как iPod, и не привлекают молнии, наушники являются отличным проводником, который направляет заряд прямо через голову пострадавшего. В дополнение к разрыву барабанных перепонок пострадавший получил травму среднего уха, что, по заявлениям врачей, случается крайне редко. Травмы челюсти были вызваны резким сокращением мышц лица во время прохождения заряда. Спустя два года после инцидента слух мужчины восстановился лишь на 50%, и он вынужден носить слуховой аппарат.

Это была не первая жертва, пострадавшая из-за iPod. Всего год назад подросток Джейсон Банч был поражен молнией, когда косил лужайку у дома. В этот момент он также слушал iPod. Парень потерял слух и получил ожоги.