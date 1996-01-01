Бизнес-схемы джентльменов удачи

По данным ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности, в общем объем "пиратского" рынка в России составляет примерно $3 млрд в год.

Компакт-диск сейчас один из самых ходовых товаров и в мировом рейтинге по продажам, и уступает разве что сотовым телефонам. Как же тут предприимчивым коммерсантам не задуматься о выгодной прибыли? Для борьбы с пиратами создаются специальные государственные органы, вводятся новые законы, ужесточаются меры наказания, но полностью российскую экономику от этого вируса излечить не удается. Вместе с "ЗР - Диалог" проблему обсудил один из владельцев сети магазинов по продаже компакт-дисков в Приморском крае.

- Николай Владимирович, говорят, что "пиратские" диски дешевле и при этом не всегда хуже лицензионных...

- В чем-то вы правы. Есть пиратская продукция, которая сделана, что называется, наспех, в домашних условиях - коэффициент доверия к ней и ее качество очень низкие. Но есть и такая, которая по максимуму приближена к оригиналу. Вообще, - "пиратский" не от слова "некачественный", а от слова "незаконный". Некая компания, скажем, в Америке выпускает компьютерную игру. У компании есть все права на продажу этой игры. Другая, уже российская, компания хочет продавать эту игру у нас в стране. Она заключает договор с американской фирмой и получает лицензию на продажу игры. При этом определенный процент от доходов она отдает американской фирме. Вместе с лицензией продавец получает копию игры. Затем с помощью высокотехнологичного оборудования ее копируют, защищают от подделки всевозможными программами и продают. А теперь схема появления пиратского диска... В магазине покупается лицензионная игра, 500-700 болванок, нормальный компьютер с несколькими пишущими CD-приводами и перезаписывают игру на чистые диски. Принцип почти тот же, что и в первом случае, только за лицензию процент никто не платит и качество хуже, потому что при таком большом количестве копий очень велика вероятность ошибки записи.

- Как именно защищают свою продукцию известные компании?

- Есть множество разных типов защиты. Есть такие компакт-диски, которые требуют при запуске игры специального кода, а бывает так, что прежде чем запустить игру, ее необходимо зарегистрировать через Интернет: к оператору фирмы-правообладателя отправляется шифр, там смотрят - выпускалась ли такая-то игра с такой кодовой комбинацией и отправляют назад пароль разблокировки. Но это более сложные схемы защиты. Самые простые: требование оригинального диска при запуске игры или защита от копирования (вы вообще не сможете скопировать содержимое CD на компьютер). Но как показала практика, идеальной защиты, к сожалению, нет. "Пираты" постоянно находят новые решения, а сотрудникам компаний приходится задумываться над новой проблемой.

- Есть ли возможность отличить "пиратский" диск от оригинала?

- "Лицензионки" содержат полную информацию не только о правообладателе, но и о производителе (о том, кто производит его здесь, в России): адрес телефон горячей линии и т.д. На некоторых "пиратских" дисках тоже есть информация, но, как правило вымышленная. Также обязательно должна быть лицензионная марка с шифром продукта.

- Как вы считаете, какой процент продукции в магазинах Владивостока "пиратский"?

- Очень большой. Порядка 80% продаваемых в России дисков - нелицензионные. Большинство зарубежных компаний не имеют здесь своих представителей, и потому доказать факт "пиратства" очень трудно. Тем более у нас во Владивостоке - одном из самых удаленных городов от столичного центра страны.