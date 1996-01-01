Таможенников учили распознавать контрафакт

На базе филиала Российской таможенной академии специалисты ДВТУ познакомили участников семинара с ситуацией, сложившейся в стране и мире, а также со способами борьбы с проникновением контрафактной продукции на рынки России и других стран.

Надо отметить, что семинар проходил в рамках программы "Двустороннее сотрудничество" между Россией и Европейским союзом. Кроме того, Федеральная таможенная служба уже не первый год принимает участие в реализации проекта "Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, с использованием системы управления рисками".

Этот проект помимо вопросов, касающихся совершенствования законодательства и организационной структуры таможенных органов, предусматривает подготовку соответствующих таможенных кадров.

Досье Ежегодные убытки России от контрафактной продукции в виде недоплаченных налоговых и таможенных платежей в федеральный бюджет составляют сотни миллиардов рублей. Кроме того, распространение контрафактной продукции ставит под угрозу здоровье и жизнь населения, наносит моральный вред потребителю, приносит материальные убытки правообладателю, наносит ущерб репутации и деловому имиджу товаропроизводителей, а также бьет по авторитету государства на международной арене.

Только за 8 мес. 2007 г. таможнями ДВТУ выявлено 383 тыс. единиц контрафактной продукции, из них в ходе таможенной ревизии - 107 тыс., при недостоверном декларировании - 207 тыс., в процессе оформления - 27 тыс. единиц. Чаще всего судами признаются контрафактными товары, маркированные следующими товарными знаками: Nike, Reebok, Duracell, Adidas, Lipton, Hugo Boss, Lancome и др.

Среди главных поставщиков подделок на российский и международный рынок выступают Тайвань, Китай и др. страны Юго-Восточной Азии. Среди европейских стран лидером по части контрафакта является Турция, Греция и новые страны Евросоюза: Польша, Румыния, Литва и т.д.