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Один из рейдеров все-таки оказался на скамье подсудимых
Управление Генпрокуратуры по ДВФО предъявило обвинение подозреваемому в незаконном захвате предприятия во Владивостоке. Акции и имущество предприятия оцениваются в более чем 38 млн руб.
"Заместитель Генпрокурора РФ Юрий ГУЛЯГИН утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя организованной преступной группы, который подозревается в попытке завладеть акциями и имуществом одного из предприятий Владивостока", - сообщила РИА "Новости" прокурор управления Генпрокуратуры в ДФО Раиса НУДМАН. Обвинение предъявлено по ст. 163 часть 3 УК РФ (вымогательство, под угрозой применения насилия, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере).
По данным следствия, весной этого года для захвата предприятия обвиняемый вместе с членами преступного сообщества прибыл в здание акционерного общества и потребовал от акционеров передать принадлежащие им акции, автомашины и квартиры, угрожая в случае невыполнения требований убить их и их близких. Потерпевшие сопротивления не оказали, но в назначенный для передачи имущества день требования не выполнили, успев обеспечить свою безопасность.
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