Приморье "отличилось" в "лесных войнах"

27 сентября в Хабаровске при заместителе Генерального прокурора Юрии ГУЛЯГИНЕ состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов Дальневосточного федерального округа о состоянии преступности в лесопромышленном комплексе. Как сообщает ИА REGNUM, в работе совещания приняли участие помощник полномочного представителя Президента РФ в ДВФО Зуфар МАНСУРОВ, прокуроры субъектов и руководители следственных управлений следственных комитетов субъектов округа.

Юрий Гулягин отметил, что, несмотря на принятые меры, направленные на обеспечение соблюдения законности в лесопромышленном комплексе, криминогенная обстановка в лесопромышленном комплексе продолжает оставаться сложной и напряженной. Незаконные рубки древесины и ее контрабанда за рубеж создает реальную угрозу экономической безопасности Дальневосточного региона.

"В сложившихся условиях деятельность правоохранительных и контролирующих органов по противодействию преступности в лесопромышленном комплексе нельзя признать удовлетворительной, - сообщил Гулягин. - На протяжении последних 3-х лет в регионе наблюдается стабильное увеличение количества регистрируемых преступлений, совершаемых в лесопромышленном комплексе. Основная масса преступлений выявлена в Приморском (325), Хабаровском (214) краях и Амурской области (312). Незаконная рубка деревьев составляет более 70% от общего количества зарегистрированных преступлений".

В Хабаровском, Приморском краях и Амурской области в 2006 г. и в первом полугодии 2007г. фактически взыскан только 1% денежных средств по исковым заявлениям, предъявленным контролирующими и правоохранительными органами о взыскании ущерба, причиненного незаконными порубками древесины. "Указанное является следствием не только отсутствия денежных средств и имущества у должников, но и волокиты, бездействия и непринятия судебными приставами-исполнителями исчерпывающих мер к своевременному взысканию долга", - добавил заместитель генпрокурора.

В Хабаровском и Приморском краях, Амурской области органами государственной власти допускаются нарушения закона при проведении лесных конкурсов и аукционов. Распространена практика нарушения сроков принятия заявок. Установлены факты неправомерного взимания платы за аукционную документацию, а также за участие в конкурсах. Агентствами лесного хозяйства в Хабаровском и Приморском краях, Сахалинской области под видом необходимости удовлетворения потребностей бюджетных учреждений, сельскохозяйственных организаций и населения на основании ч. 2 ст. 43 ранее действовавшего Лесного кодекса РФ лесосечный фонд предоставлялся юридическим лицам, не имеющим права на его получение.