Саммит под охраной

В связи с проведением саммита АТЭС во Владивостоке аэропорт Владивосток полностью перестроят под международные стандарты. При этом остров Русский, согласно планам, застроят объектами, также подлежащими государственной охране.

На вопросы, будет ли готова приморская милиция осуществлять охрану вновь созданных объектов и почему вневедомственную охрану 4 года назад перевели на новую форму финансирования, ДДГ "ЗР" ответили заместитель начальника Управления вневедомственной охраны УВД по Приморскому краю Владимир БУГАРЬ и директор филиала ФГУП "Охрана" МВД России по Приморскому краю Сергей БОГАЧОВ.

- В соответствии с постановлением правительства новый международный аэропорт, на который будет сделан акцент в связи с саммитом, должна охранять вневедомственная охрана. Будет ли готова приморская милиция справиться с нагрузкой, которая резко увеличится с введением в строй нового аэропорта?

В.Б.: Пока не понятно, будем ли мы охранять международный аэропорт имеющимися сейчас ресурсами, либо МВД увеличит лимит численности вневедомственной охраны, что сомнительно. Между тем все зависит от объема финансирования на охрану. Основная сложность сегодня заключается в том, что аэропорт - это акционерное общество, и четкого механизма передачи объекта под милицейскую охрану нет.

Одно дело, когда госструктура охраняется нами - эти средства закладываются в бюджет. А тут, получается, коммерсанта обязывают охраняться силами милиции. Вместе с тем, у него уже есть служба безопасности (СБ), на которую и возложены функции охраны. Теперь ОАО "Владивосток Авиа" оплачивает услуги вневедомственной охраны, сокращая свою СБ. При этом по содержанию 1 милиционер обходится владельцу предприятия приблизительно как 3 "безопасника". Следовательно, владельцам аэропорта придется либо понести дополнительные расходы на замену сотрудников СБ на такое же количество милиционеров, либо при тех же деньгах сократить количество постов, а это означает снижение качества охраны.

Кроме этого, акционерному обществу нужно принять наши условия по технической укрепленности объекта - установить ограждения по периметру летного поля, складов ГСМ, а также дополнительные камеры видеонаблюдения и другие технические средства.

- Как в законодательстве регламентировано установление тарифов на услуги охраны?

В.Б.: Что касается нашего случая, то здесь такая проблема. Даже если мы представим аэропорту экономическое обоснование повышения своих тарифов, владелец вправе напомнить мне о постановлении Правительства, где указано, что цены можно повышать на величину инфляции, установленную Росстатом, в размере официально объявленных 8%. В реальности же эта цифра расходится с жизнью. Этот момент также не продуман.

- Два года назад у вневедомственной охраны "забрали" часть полномочий и передали созданному Федеральному государственному унитарному предприятию (ФГУП) "Охрана" МВД России. Что после этого изменилось?

С.Б.: ФГУП занимается инженерно-технической частью: проектированием, монтажом, обслуживанием охранно-пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения и т.д. Вневедомственная же охрана реагирует только на сигналы "Тревога". Другая часть наших обязанностей - физическая охрана объектов гражданскими лицами. По сути, то же охранное предприятие, только государственное. В своей деятельности в основном руководствуемся Федеральным законом "О ведомственной охране". Отмечу: реформирование еще не закончилось. Пока мы еще не все объекты приняли под охрану, т.к. необходимо перезаключение ранее заключенных договоров. Этот процесс будет завершен до конца этого года.

- Выходит, теперь вневедомственная охрана не может оказывать услуги населению по охране, на чем раньше она неплохо зарабатывала. Почему милиционеров лишили заработка? Может, федералы просто-напросто затеяли передел вневедомственной охраны, увидев в ней приличный источник доходов?

С.Б.: Этого многие не понимают. Руководство не говорит, зачем оно это делает. Об истинных целях начальники на местах могут только догадываться. Есть мнение, что в связи с тем, что Россия хочет вступить в ВТО, нашей стране указали, что милиция не может заниматься предпринимательской деятельностью и получать деньги с населения за услуги. Ни в одной стране мира нет того, чтобы правоохранительный орган зарабатывал на том, за что и так платит государство из своего бюджета.

В.Б.: Есть другое мнение. Поскольку для частных охранных предприятий (ЧОП) вневедомственная охрана - прямой конкурент, при этом по многим параметрам - качеству услуг, экипировке, скорости прибытия, подготовке специалистов и т.д. ЧОПы нам уступают, то крупным представителям частных охранных структур захотелось конкурентов уничтожить.

- В последнее время потребители все больше обращаются к услугам частных охранных предприятий из-за того, что тарифы милиции и ФГУПа выше?

В.Б.: Да, у ЧОПов, как у частных компаний, есть возможность снижать тарифы, правда, за счет "черной" кассы. Почему еще некоторые наши клиенты переходят под охрану к ЧОПам? Потому что мы, прежде чем взять объект, предъявляем его хозяину требования по технической укрепленности дверей, окон, потолков. При этом нам разрешено использовать только сертифицированное МВД оборудование. Частник же не предъявляет таких жестких требований: он взял деньги - и все.

В то же время хочу отметить, что наличие на рынке вневедомственной охраны и ФГУПа сдерживает рост цен на услуги охраны. Обратите внимание: как только мы повышаем цены, тут же свои расценки увеличивают ЧОПы. Если нас убрать, они уже начнут вести самостоятельную ценовую политику.

- А как объяснить, что даже администрация города, проводя тендеры на охрану муниципальных объектов, заключает договоры не с вами, а с ЧОПами?

В.Б.: Вот это возмущает больше всего. Ни для кого не секрет, что когда появилась возможность создавать частные охранные предприятия, многие бандформирования, которые носили оружие незаконно, организовали охранные предприятия и теперь носят при себе оружие на законных основаниях. Мы и ФГУП - госструктуры, которые строят свою работу только в соответствии с требованиями действующего законодательства. Платим налоги, страхуем своих сотрудников, предоставляем им оплачиваемые отпуска и пр. Частная охрана этого не делает. А если городская администрация заключает договоры с ЧОПами, выходит, она поддерживает и одобряет систему их работы?