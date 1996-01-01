Хабаровчанину Андрею Косарю установят мемориальную доску

Депутаты Хабаровской городской Думы решили увековечить память Андрея КОСАРЯ, погибшего в Чеченской Республике при исполнении воинского долга.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с ходатайством об этом к ним обратился "Фонд содействия правоохранительным органам в борьбе с терроризмом "Альфа-Профи", который поддержали Хабаровское краевое отделение Всероссийского движения ветеранов локальных войн и военных конфликтов "Боевое братство", Совет ветеранов войны и труда Центрального округа и другие. Среди них был и коллектив школы № 36, где Андрей работал учителем физкультуры, и на фасаде которой скоро будет установлена мемориальная доска.