Главврач наживался на роженицах...

Во Владивостоке выявлена преступная цепочка, которая обогащалась на лекарственных препаратах и пациентках роддома, вынужденных покупать выписанные препараты втридорога в соседней аптеке.

В одном из роддомов искусственно создавался дефицит лекарств. Дабы выйти из создавшейся ситуации, администрация роддома за счет средств, поступающих на оплату родовых сертификатов, приобретала лекарства низкого качества. У рожениц не оставалось выхода, как приобретать рекомендованные препараты в ближайшей аптеке. А хозяином аптеки, куда отправляли рожениц, был никто иной, как супруг главврача роддома. Возбуждено уголовное дело.