Новое хобби - стрельба по машинам

Во Владивостоке молодой человек из окна своей квартиры устроил стрельбу по машинам. Стрелка задержал наряд вневедомственной охраны.

Как сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Управления вневедомственной охраны УВД Приморского края, в Первомайское РУВД поступило сообщение, что в районе дома №3 по улице Новожилова из одного из домов раздаются выстрелы. Кто-то стрелял из окна по машинам.

На место выехала группа задержания вневедомственной охраны. Милиционеры выяснили, что огонь ведется с 8-го этажа, а точнее из квартиры 134. В ней милиционеры задержали молодого человека.

В руках у него было ружье, из дула которого еще шел дым. Стрелок доставлен в дежурную часть. Возбуждено уголовное дело по статье 213 (Хулиганство).