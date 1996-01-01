В крае новый прокурор

Нового прокурора Приморского края утвердили в должности депутаты Законодательного Собрания Приморского края на очередном заседании в минувшую среду. Согласно законодательству, приморский губернатор рекомендовал на эту должность нынешнего и.о. прокурора края Юрия ХОХЛОВА.

Днем раньше вопрос о согласовании кандидатуры на эту должность рассматривали на заседании комитета по региональной политике и законности. На вопрос председателя комитета Виктора ПИНСКОГО, почему Юрий Павлович так поздно получил юридическое образование, кандидат кратко поведал парламентариям о своей судьбе. О том, как после армии пошел работать на завод, как все порядочные строители социализма, потом его долго мотало по стране, а потом его натолкнули на мысль о юриспруденции, где, по словам рассказчика, не обошлось без женщины.

Словом, несмотря на крайне официальное начало заседания, автобиографичный рассказ не только сблизил и расслабил присутствующих, но и задал тон дальнейшему ходу заседания. К моменту принятия решения главного вопроса о согласовании Юрий Павлович стал для народных избранников прямо-таки своим парнем. В итоге за кандидатуру, предложенную Сергеем ДАРЬКИНЫМ, проголосовали единогласно и решили рекомендовать Хохлова на должность прокурора Приморья на заседании ЗС ПК.

Отметим, до и.о. прокурора Приморского края Юрий Хохлов был первым заместителем экс-прокурора Александра АНИКИНА, советником губернатора Хабаровского края Виктора ИШАЕВА, заместителем прокурора Хабаровского края.