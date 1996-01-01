Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Автомобиль погибшего губернатора ехал с превышением скорости
Машина губернатора Костромской области Виктора ШЕРШУНОВА, погибшего в автокатастрофе, двигалась с превышением разрешенной скорости, что не позволило водителю губернатора уйти от столкновения. Как пишет "Коммерсант", такого мнения придерживаются сотрудники милиции, расследующие причины ДТП.
По мнению экспертов, шансы на выживание были и у Шершунова, и у его водителя, но они не были пристегнуты ремнями безопасности. Сработавшие подушки безопасности, по словам милиционеров, эффективны только в сочетании с ремнями. Без них подушки не только не эффективны, но даже опасны, поскольку могут нанести человеку дополнительные травмы.
Между тем водитель автомобиля Ford Focus Андрей НИКИФОРОВ опроверг версию лобового столкновения. Он сообщил следователям, что ехал в Москву, то есть в попутном с губернатором Шершуновым направлении. Как произошло столкновение, Никифоров объяснить не смог. По его словам, дорога была пустая, а последнее, что он запомнил, - внезапный свет фар.
Версию о том, что выезда на полосу встречного движения не было, косвенно подтверждают и криминалисты следственного комитета. Им не удалось обнаружить на земляной полосе, разделяющей встречные направления трассы "Холмогоры", следов автомобиля Ford. Вероятнее всего, Никифоров ехал впереди машины губернатора, заснул за рулем, потерял управление, после чего его автомобиль развернуло, и губернаторский Mercedes столкнулся с ним.
Новости тематики
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
- Более 600 млн задолжали работодатели своим работникам на Дальнем Востоке
Новости раздела
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин