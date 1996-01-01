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Автомобиль погибшего губернатора ехал с превышением скорости

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Машина губернатора Костромской области Виктора ШЕРШУНОВА, погибшего в автокатастрофе, двигалась с превышением разрешенной скорости, что не позволило водителю губернатора уйти от столкновения. Как пишет "Коммерсант", такого мнения придерживаются сотрудники милиции, расследующие причины ДТП.

По мнению экспертов, шансы на выживание были и у Шершунова, и у его водителя, но они не были пристегнуты ремнями безопасности. Сработавшие подушки безопасности, по словам милиционеров, эффективны только в сочетании с ремнями. Без них подушки не только не эффективны, но даже опасны, поскольку могут нанести человеку дополнительные травмы.

Между тем водитель автомобиля Ford Focus Андрей НИКИФОРОВ опроверг версию лобового столкновения. Он сообщил следователям, что ехал в Москву, то есть в попутном с губернатором Шершуновым направлении. Как произошло столкновение, Никифоров объяснить не смог. По его словам, дорога была пустая, а последнее, что он запомнил, - внезапный свет фар.

Версию о том, что выезда на полосу встречного движения не было, косвенно подтверждают и криминалисты следственного комитета. Им не удалось обнаружить на земляной полосе, разделяющей встречные направления трассы "Холмогоры", следов автомобиля Ford. Вероятнее всего, Никифоров ехал впереди машины губернатора, заснул за рулем, потерял управление, после чего его автомобиль развернуло, и губернаторский Mercedes столкнулся с ним.

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