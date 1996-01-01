Губернатор провел работу над ошибками

Губернатор Приморского края удовлетворил протест прокуратуры Приморского края на Положение о порядке оформления разрешений на ввоз подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции на территорию Приморского края.

Проведя проверку, прокуратура установила, что утвержденным вице-губернатором края Положением незаконно установлен перечень документов, предоставляемых импортерами в департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Приморского края для получения разрешения на ввоз продукции животного происхождения.

Согласно законодательству Российской Федерации, выдача таких разрешений является компетенцией Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, деятельность которой регулируется только федеральным законодательством, а не правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Протест прокуратуры края рассмотрен и удовлетворен. Противоречащее федеральному законодательству Положение приказом руководителя департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Приморского края от 11.09.2007 № 77 признано утратившим силу.