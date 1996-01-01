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Бизнес с УГИБДД не удался

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Прокуратура Приморского края оспорила в арбитражном суде договор поручения, заключенный между ГУ "Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения УВД Приморского края" и ООО "Автопринт".

Согласно условиям договора, "Автопринт" обязался в предоставленном второй стороной помещении организовать в своих операционных кассах прием платежей в пользу Управления ГИБДД и оказание дополнительных сервисных услуг гражданам (заполнение заявлений, составление договоров купли-продажи и других).

Кроме этого, договором предприятию предоставлено право самостоятельного установления торговой наценки на оказываемые услуги. В соответствии с приказом директора ООО "Автопринт" размер вознаграждения предприятия за оказываемые услуги составляет 10% от суммы принятых платежей.

Прокуратура Приморского края сочла договор не соответствующим требованиям закона и обратилась в суд с исковым заявлением о признании сделки недействительной.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации принимать денежные средства в качестве уплаты государственной пошлины вправе только уполномоченные лица: банки, органы местного самоуправления и организации связи федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области связи. Согласившись с требованиями прокуратуры края, стороны указанного договора расторгли его в добровольном порядке.

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