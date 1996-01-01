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Вердикт по пожару обещают вынести в октябре

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

До оглашения приговора по уголовному делу о пожаре в филиале Сбербанка, произошедшем 16 января 2006 г., осталось менее месяца. Свой вердикт подсудимые узнают 17 октября.

Напомним, после трагедии в здании ПромстройНИИпроекта во Владивостоке, в которой по официальной версии погибли 9 сотрудниц банка, под уголовное преследование попали управляющая Приморским отделением банка Людмила ФЕОФАНОВА, специалист по технике безопасности Виктор ХАНИКОВ, один из владельцев здания, на территории которого возник пожар, Виктор МАРЧЕНКО. Им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 219 УК "Нарушение правил пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Кроме того, два сотрудника отдела Госпожарнадзора Первореченского района Алексей ЛОБАНОВ и Сергей ЛУЗГАН обвиняются в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ст. 293 УК). Обвиняемым грозит от 4,5 до 5,5 года в колонии-поселении, на этом настаивал гособвинитель.

Между тем вопросы о причинах пожара и действиях на нем пожарных, которые так возмущали очевидцев пожара, до сих пор остаются под вопросом. При этом, как сообщают информагентства, 34 человека из числа потерпевших написали жалобу Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке на постановление о прекращении уголовного дела в отношении пожарных. Обратившиеся требовали, чтобы были установлены все виновные должностные лица, чья бездеятельность и непрофессионализм способствовали гибели людей. Однако из прокуратуры края пришел формальный ответ.

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