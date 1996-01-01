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Уличная преступность города берет
За 8 месяцев 2007 г. уличная преступность во Владивостоке выросла на 202%, а в Приморском крае - на 98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года! В то время как в целом по стране показатель преступности в общественных местах имеет тенденцию к снижению, на улицах приморских городов идет необъявленная война.
Есть версия, которую подтвердить официально не берется никто, в принципе, как и опровергнуть, но в силу своей неординарности, имеющая право на существование. Как говорят в "специфических" кругах, работа правоохранительных органов по "авторитетным бизнесменам", большинство из которых сегодня коротают дни в СИЗО, кроме позитивного дала и обратный эффект. Улицы остались, что называется, "без присмотра", во власти уличных банд и "робин гудов"-одиночек.
Богатые тоже плачут
В свою очередь, такой оглушительный рост различные милицейские службы видят в других, более приземленных причинах. Как считают сотрудники низового звена ОВД, сегодня резко повысилась ответственность должностных лиц за сокрытие преступлений и отказ от принятия заявлений со стороны граждан.
На другом основывается официальная версия УВД Приморского края: этому всплеску Приморье обязано своим климатическим, географическим и, что немаловажно, социально-экономическим положением. У нас, польстим себе, люди живут побогаче, нежели в городах и районах края или округа, и, говоря языком гопников, "есть чем поживиться".
А если учесть, что ежегодно в Приморье, и в первую очередь во Владивостоке, оседает большое количество людей с тюремным прошлым, то, как признают в УВД, остановить рост уличной преступности и работать над ее снижением будет очень нелегко.
Скептики могут возразить, приведя в пример Хабаровск своими габаритами, населением и его достатком, немногим отличающийся от Владивостока. Однако, как говорят сухие цифры статистики, в Хабаровском крае уровень уличной преступности снижается "семимильными" шагами: по разбоям - на 15,9%, по грабежам - на 6,8% и по кражам - на 7,4%.
И хотя удельный вес по данным видам преступлений у соседей очень высок (почти треть всех преступлений в Хабаровском крае совершается на улицах), мы со своими 98% по краю и 202% по Владивостоку выглядим на фоне страны и ДВФО этаким Чикаго 30-х годов.
Место для подвига
Владивосток и Приморский край уже переживали нечто подобное в начале 90-х. Удручает другое. Сегодня не прослеживается адекватного ответа властей на складывающуюся криминогенную обстановку. Пока нет внятных результатов от принятой не так давно краевой "Программы профилактики правонарушений". В УВД даже затрудняются сказать, работает ли она, не говоря уже о ее финансовой стороне. Это в тот момент, когда город и край стоят на пороге больших преобразований.
Здесь, как считает начальник отдела Охраны общественного порядка УВД по Приморскому краю Станислав КОНАРЕВ, должны сказать свое веское слово власти муниципальных образований, от которых очень многое зависит. Так, в Находке, Артеме, Дальнегорске, Черниговском районе и др. слово уже сказано: там действуют добровольные отряды дружинников, подкрепленные казачьими формированиями.
Совместное патрулирование не замедлило дать первые результаты, и кривая уличной преступности в этих городах поползла вниз. Местные власти этих городов и районов находят слова и средства для их поддержки, обеспечивают сотовой связью. К слову, в Артеме добровольных дружинников лично возглавил мэр города Владимир НОВИКОВ.
Другое дело - Владивосток. Здесь о создании аналогичных дружин пока только помышляют. Но в УВД уже сомневаются в том, что народные дружинники получат поддержку в обезглавленном краевом центре со стороны временных городских и краевых властей.
Вот и получается, что у жителей и гостей города одна надежда: когда на помощь милицейским нарядам придет система видеонаблюдения. По словам Станислава Конарева, она должна заработать уже через год. Есть программа, работают пилотные камеры, проходят последние согласования по установке и размещению еще 700 камер в 10 городах Приморья.
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