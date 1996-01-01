Новый главком ВМФ - выходец с Тихоокеанского флота

Главком Военно-морского флота России адмирал флота Владимир МАСОРИН ушел в отставку по выслуге лет. На его место назначен адмирал Владимир ВЫСОЦКИЙ, до последнего времени командовавший Северным флотом.

Адмиралу Масорину 24 августа исполнилось 60 лет - предельный срок службы для военачальника.