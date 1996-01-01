В офицерском "полку" дальневосточников прибыло

В Краснознаменном Дальневосточном объединении Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны сейчас проходят сборы с молодыми лейтенантами, сообщает пресс-служба ВВС и ПВО.

"В этом году в военных гарнизонах уже возникает проблема с жильем для прибывающих, - говорит командующий объединением ВВС и ПВО Валерий ИВАНОВ,- так как многие живущие в гарнизоне занимают квартиры, но потеряли связь с Вооруженными силами. Большинство из них хотят уехать жить в другие регионы, поэтому необходимо будет реализовать программу по их отселению. Тогда в гарнизонах появится служебное жилье, и мы сможем полностью обеспечить тех, кто прибывает служить, в том числе и молодых лейтенантов".