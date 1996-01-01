Контрактный дефицит

Несмотря на многообещающее название конференции "Армия-2008: реалии и прогнозы", состоявшейся в конце августа в Хабаровске, ее участники так и не смогли ответить на большинство вопросов, которые не сходят со страниц печати.

В работе конференции приняли участие правозащитные организации как регионального, так и общероссийского уровня: комитеты солдатских матерей, президентский институт гражданского общества и прав человека, представители Общественной палаты и т.д. Внушительно выглядела и военная сторона: командиры частей ДВО, погранвойск ФСБ, военные воспитатели, прокуратура, ветеранские организации. Застрельщиком и главными идейными вдохновителями выступили "Хабаровский краевой правозащитный центр" и лично его председатель Павел ШМАКОВ.

Платон мне друг...

Надо сказать, что проведению конференции предшествовали, мягко скажем, трения между хабаровскими правозащитными организациями и командованием Дальневосточного военного округа. Правозащитники упрекали окружное начальство в бездействии в вопросах соблюдения законности во вверенных войсках, неуставных взаимоотношениях и потере чувства реальности в вопросах перевода ряда частей постоянной готовности на контрактный принцип комплектования.

Военные в долгу не остались, обвинив хабаровских "солдатских матерей" в излишней драматизации ситуации, правовом нигилизме (правозащитницы просто приезжали в части и увозили с собой "обиженных" бойцов), саботаже и даже в попытке разложения всех вооруженных сил! Последнее касалось изданной в 2005 г. брошюры, как ее окрестили хабаровские ветераны, "Вредные советы будущему солдату", отпечатанной местным издательством.

Взаимные претензии в конечном счете, вылились в вопросы, вынесенные на конференцию, а одной из негласных тем мероприятия стало примирение "враждующих" сторон. Насколько оно было успешным, покажет осенний призыв, стартующий 1 октября.

Контракт не заменит призыва

Правозащитники, в частности "Комитет солдатских матерей", считают, что у армии, комплектуемой по призыву, нет будущего. Правда, при этом главным и пока единственным весомым аргументом правозащитников является факт, если так можно выразиться, нецелевого использования военнослужащих-призывников.

"Зачем стране нужен миллион "солдат-срочников"? - задавала на конференции вопрос Валентина МЕЛЬНИКОВА, член Общественного совета при МО. - Я вам отвечу: для выполнения задач, не связанных со служебно-боевой деятельностью. Вот почему так генералы держатся за "призыв". Чтобы иметь дешевую рабочую силу! Поэтому будущее за контрактом".

Военные участники конференции соглашались и в то же время предлагали относиться к контракту не как к панацее, способной мгновенно решить все армейские проблемы. Уже сегодня всем видно, что Федеральная целевая программа по переходу до 2007 г. на контрактный принцип комплектования, по сути, проваливается.

Те, кто задумывал эту программу, скорее всего, даже не предполагали, в какую авантюру они втягивают не себя, а тех, кому ее предстояло и предстоит выполнить, считают командиры частей. "В какую ситуацию мы ставим младших офицеров, когда зарплата контрактника порой превышает зарплату лейтенанта"? - недоумевают пехота, танкисты, артиллерия.

Другой аспект - деньги и "география". Сегодня вопрос о том, во сколько налогоплательщикам обходится переход армии на контракт, даже не стоит: страна платит. Но есть ли смысл платить 15 тыс. руб. контрактнику за его умение быстро заряжать танковое орудие и чему можно научить вчерашнего призывника за 2-3 занятия? Или страна платит? У нас что - действительно бездонная казна? Или почему, как признался офицер округа, ответственный за комплектование, их даже не спрашивали об особенностях регионов?

"Скажите, где в 6-миллионном регионе найти 50 тыс. здоровых, грамотных, трудолюбивых и серьезных бойцов? - спрашивают кадровики. - Пригласить с западных регионов? Но сможем ли создать им такие условия, чтобы они по окончании первого контракта здесь остались? Нет! Поэтому мы сегодня имеем 70%-ную текучесть "контрактных" кадров". Именно такой "подбор" контрактников возродило уже порядком подзабытое понятие "рэкет".

Даже в погранвойсках ФСБ, где исторически вопрос со сверхсрочниками и прапорщиками был отполирован до совершенства, сегодня сталкиваются с проблемой контрактного набора. Это притом, что желающих служить - очередь! Как признался полковник ФСБ, присутствовавший на конференции, главный вопрос - жилье. Казармы, где жили "пограничники-срочники", не подходят для размещения контрактников. "В сарай не поселишь бойца с женой и двумя детьми. Но мы должны выполнить приказ, и к 1 января 2008 г. в погранвойсках не должно остаться ни одного военнослужащего по призыву!".

Вы летайте, вам зачтется

Даже тот факт, что сегодня денежное довольствие офицерам выплачивается своевременно и в полном объеме, чем так гордятся чиновники от Минобороны, самих офицеров радует мало. Своевременность - отлично, но о том, что этих денег офицерам, в особенности семейным и живущим в крупных городах, хватает едва ли на неделю, в МО стараются не говорить. "Если подполковники-полковники вынуждены по ночам таксовать, то о какой зарплате мы говорим"? - возмущались служивые. Но и "своевременная зарплата" может стать яблоком не просто раздора, а повального воровства, граничащего с диверсией.

Так, например, в последнее время летчики 11-й армии ВВС и ПВО стали больше летать. "Да, летаем больше, - признавал ее представитель, - но когда смотришь ведомость, то в "летной" графе можно встретить даже московских генералов, не державших штурвал с курсантских времен".

"А все оттого, - с горечью признают летчики, - что подняли доплату за полеты, и сегодня зарплата у боевого летчика в 50 тыс. руб. уже никого не удивляет. Теперь скажите: у какого арбатского генерала после этого не затоскуют руки по штурвалу? Но и это еще полбеды. Летно-технический состав остался со старыми окладами и, чтобы как-то компенсировать государственное невнимание, тащит все подряд!"

А кто служить будет?

Аналитики Министерства обороны уже подсчитали и выдали резолюцию относительно будущего комплектования вооруженных сил. До 1 января 2008 г. все части постоянной готовности, а таковых на Дальнем Востоке добрый десяток, должны будут перейти на контракт. "Не мытьем, так катаньем", - слова одного высокопоставленного офицера ДВО. Что из этого получится, легко спрогнозировать, и об этом было сказано с трибуны конференции.

В 2009-2011 гг. количество контрактников в войсках должно достигнуть полумиллионной отметки. Все экипажи надводных и подводных кораблей, в ПВО, ВВС, ракетных войсках, танковых и артиллерийских подразделениях сержантские должности должны занять контрактники.

"Если не изменить психологию офицеров полкового звена, не заставить отдельных командиров выполнять ФЦП по переводу частей постоянной готовности на контракт до слова, до запятой, на "контракте можно будет смело ставить крест", - считали участники конференции в погонах. А на смену дедовщине в армии идет рэкет старших по чину над младшими.

Эй, вы там, наверху?

Кроме контракта, призыва, жилищных и финансовых трудностей в войсках, вновь заявившего о себе рэкета и вымогательства, правовой незащищенности военнослужащих, на конференции обсуждалось еще минимум два десятка проблемных тем. По итогам Конференции был сформулирован целый список претензий и пожеланий, который было решено направить во все инстанции, вплоть до президентской администрации.