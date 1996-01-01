На леске от смерти

На заместителя начальника отдела по нецелевому использованию денежных средств и противодействию коррупции Управления налоговых преступлений УВД по Хабаровскому краю, майора милиции Д.ТРУШКО было совершено покушение на минувшей неделе. От смерти его спасла случайность.

Как сообщила прокуратура Хабаровского края, обстоятельства преступления таковы: неустановленное лицо при помощи карабина прикрепило боевую гранату Ф-1 к левой амортизаторной стойке автомобиля LEXUS RX-360, которым по доверенности управлял Д.Трушко. К гранате "Ф-1" карабин был прикреплен при помощи металлической проволоки. К предохранительному кольцу была привязана леска, которую не установленный пока преступник привязал к левому переднему колесному диску автомобиля.

Видимо, преступник рассчитывал, что при движении автомобиля леска натянется и выдернет предохранительное кольцо, но потерпевшему повезло: взрыв не произошел, так как натянувшаяся при движении леска оборвалась.