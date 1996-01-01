Мировые судьи обзаведутся специалистами

Приморские депутаты приступают к разработке законопроекта об увеличении количества судебных участков и должностей мировых судей на территории Приморского края.

Такое решение принял на своем заседании 11 сентября комитет Законодательного собрания по региональной политике и законности. Для создания нормальных условий их работы краевые депутаты направили в Госдуму законопроект по увеличению числа мировых судей в Приморье.

Федеральные законодатели пошли навстречу и внесли изменения в статью 1 ФЗ "Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах РФ", увеличив количество мировых судей в Приморском крае с 98 до 109.

По мнению депутатов, снизить нагрузку на аппарат мирового судьи позволит и принятие изменения в ст. 11 закона Приморского края "О мировых судьях". Законопроект, который депутаты рассмотрят во втором чтении на сентябрьском заседании, предусматривает введение помимо помощника судьи и секретаря судебного заседания штатной единицы специалиста.