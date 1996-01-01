В Хабаровском крае грабитель оказался психом

Амурским городским судом Хабаровского края 21-летнему мужчине назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа.

Мужчина совершил в пос. Эльбан Амурского района Хабаровского края 5 краж чужого имущества с проникновением в жилище и причинением гражданам значительного ущерба, сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

При проведении судебной психолого-психиатрической экспертизы у него были обнаружены признаки хронического психического расстройства.