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Школьные "пазики" оказались опасными для детей
По итогам проверки школьных автобусов, предпринятой кавалеровскими гаишниками и районной прокуратурой, сделано предписание, по которому роно должно привести в соответствие с требованиями ГОСТа по обеспечению безопасности детей большую часть школьных автобусов, развозящих школяров в Кавалерово и по селам района. Оказалось, что большинство машин не оборудованы должным образом для перевозки детей.
Впрочем аналогичные проверки прошли по всему краю, и везде картина одна: школьные автобусы не приспособлены для перевозки детей. Так, по словам заместителя начальника кавалеровского отдела образования Галины ВОЛКОВОЙ, в школьных автобусах нет требующихся подлокотников, привязных ремней безопасности, "черного ящика". Нет в имеющихся автобусах на сиденьях кнопки вызова водителя, нет внешней и внутренней громкоговорящей связи для водителя, нет устройства, ограничивающего скорость движения автобуса.
Более того, первая ступенька должна быть определенной высоты - не выше 25 см от уровня земли, что также не соблюдается: фактически высота первой ступеньки - около 40 см. На все эти нарушения обратила внимание прокуратура. Что касается ГИБДД, то у гаишников претензий нет: автобусы - в исправном техническом состоянии, они прошли техосмотр и годны к эксплуатации.
Как сообщил механик хозяйственно-эксплуатационной конторы МУ ЦООУ Виктор БОГОМОЛОВ, все нормы безопасности выдержаны лишь в автобусе, поступившем в район в прошлом году в рамках краевой программы "Школьный автобус". Такой же должен поступить в район и в этом году. Замена старых автобусов на новые - лучший вариант решения проблемы. Хотя это нереально: имеющиеся автобусы марки "ПАЗ" еще не старые, не отработавшие свой ресурс, самый старый - 2002 г. выпуска.
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