Дело хабаровского военкома продолжили рассматривать в суде

Хабаровский гарнизонный суд возобновил на прошлой неделе слушания по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего военного комиссара Хабаровского края Евгения ФЕОКТИСТОВА.

Напомним, генералу инкриминируется присвоение и растрата средств в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями.

В ходе следствия выяснилось, что генерал прямо или косвенно замешан в недостаче финансов на сумму 40 млн руб.

В 2004 г. военное ведомство стало отдельной строкой выделять районным военкоматам (РВК) деньги на проведение военных сборов для граждан, пребывающих в запасе. Год назад в ходе проверки ряда районных военкоматов были выявлены бюджетные несоответствия. Прокуратура санкционировала свою проверку.

Кроме тяги к бюджетным средствам, которую Феоктистов отрицает начисто, ему вменяется использование военнослужащих не по профилю. С этим генерал согласен. Как признают независимые наблюдатели, суд, продолжающийся уже больше месяца, затянется надолго. Генерала защищают 3 лучших хабаровских адвоката. Тем не менее дезавуировать проделки нечистого на руку военкома.