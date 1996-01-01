Продай оружие!

"Сдай оружие!" - под таким незамысловатым девизом в Приморье 10 сентября стартовала объявленная милиционерами акция по добровольной и возмездной сдаче оружия, которая продлится два месяца.

По словам начальника отдела лицензионно-разрешительной работы краевого УВД Василия ТАБОЛОВА, приморские милиционеры впервые выступили с этой законодательной инициативой еще 9 лет назад, они и сейчас твердо уверены: мера эта обоснована и крайне необходима. Например, по статистике, к совершению так называемых "бытовых" тяжких преступлений нередко приводят конфликты и ссоры между родственниками и приятелями, возникающие на почве взаимной неприязни и чаше всего в результате совместных неумеренных "возлияний". Зачастую именно наличие в доме оружия или боеприпасов приводит к трагедии.

Как пояснили в пресс-службе УВД по Приморскому краю, теперь любой житель или гость края может добровольно сдать в милицию незарегистрированное ружье, пистолет, а также обрез, гранату, мину, снаряд и тем самым не только освободить себя от уголовной ответственности за их незаконное хранение, но и получить за проявленную сознательность денежное вознаграждение в размере, установленном постановлением губернатора края от 23.06.2006г. № 88-пг. Если гражданин изъявил желание сдать найденные или незаконно хранимые оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, он может обратиться в любое территориальное подразделение органов внутренних дел, сохранив при этом конфиденциальность обращения.