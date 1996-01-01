Корабли ТОФ вернулись домой

Закончился недельный визит кораблей Тихоокеанского флота в Республику Корея. Вчера большой десантный корабль "Пересвет" и буксир "МБ-37" вернулись из Пусана.

В городе-спутнике Пусана Пхохане "черные береты" ТОФ, побывали в крупнейшем центре подготовки морских пехотинцев корейского ВМС, а также в Военно-морской академии.