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У спецслужб со всего мира была явка в Хабаровске
В Хабаровске завершилось шестое международное совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов по вопросам борьбы с терроризмом. Как уже сообщалось, в нем приняли участие 76 делегаций из 53 стран мира.
Подводя итоги двухдневного обмена мнениями, директор ФСБ России Николай ПАТРУШЕВ отметил, что все, что планировалось обсудить, выполнено полностью. Более того, представители некоторых делегаций сами выразили желание рассказать о своем видении проблемы борьбы с терроризмом в своих странах.
По мнению директора ФСБ, это было очень полезно, поскольку некоторые проблемы они видят под другим углом, а с некоторыми ситуациями россиянам сталкиваться не приходилось.
Директор ФСБ России выразил благодарность руководству Хабаровского края, которое, по его мнению, прекрасно организовало такое мероприятие, все прошло очень по-деловому, очень удобно. И, он считает, есть что взять в качестве положительного опыта для проведения новых совещаний.
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