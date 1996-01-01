Таможенная ротация

Новый начальник Дальневосточного таможенного управления Игорь ВЛАСЕНКО, как планируется, 10 сентября должен был приступить к исполнению обязанностей. Ранее он занимал должность начальника Северо-Западного таможенного управления. А бывший и. о. главного таможенника региона генерал-майор Вячеслав ГОЛОСКОКОВ переведен на должность начальника Приволжского управления.