Бухгалтер хабаровского УВД предстанет перед судом

Дело бывшего заместителя главного бухгалтера УВД по Хабаровскому краю Владимира ДУНИЧЕВА, укравшего более 9 миллионов рублей, направлено в суд.

Напомним, что в период с октября 2004-го по февраль 2005 г. предприимчивый бухгалтер посредством различных махинаций похитил денег со счетов УВД на общую сумму 9 110 851 руб. Кроме того, сообщают информагентства, он обвиняется в изготовлении поддельных платежных документов.

Ранее в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Теперь его делом занимается суд Центрального района Хабаровска.