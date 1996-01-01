Живому товару визу не дадут

Из-за ужесточения мер противодействия торговли людьми молодым женщинам, девушкам и детям станет сложнее получить визу в Японию.

Как сообщает генеральное консульство Японии, правительство Страны восходящего солнца обеспокоено тем фактом, что в последнее время в стране все чаще выявляют женщин, ставших жертвами торговцев живым товаром. Как правило, это молодые девушки - уроженки России, Восточной Европы, Латинской Америки. В связи с этим будут тщательнее и дольше рассматриваться заявления на получение японской визы от молодых девушек и детей, иногда для вынесения решения потребуются личное собеседование или дополнительные документы. Генеральное консульство Японии надеется, что эти меры найдут у жителей Приморья поддержку и понимание.