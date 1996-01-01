Аникин ушел на повышение

Прокурор Приморского края Александр АНИКИН покинул свое кресло. Его назначили в порядке перевода на должность начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Ирина НОМОКОНОВА, "Приказом Генпрокурора Российской Федерации от 22.08.2007 № 486 почетный работник прокуратуры Российской Федерации, государственный советник юстиции 2-го класса Аникин Александр Александрович освобожден от должности прокурора Приморского края и назначен в порядке перевода на должность начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РФ с 29 августа 2007 г". В период работы в должности прокурора Приморского края - с 28 сентября 2005 г. - Аникин награжден нагрудным знаком "За безупречную службу".

И.о. прокурора Приморского края назначен Юрий ХОХЛОВ.