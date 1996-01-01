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О неплательщиках узнают всё и все
Отныне быть неплательщиком в нашей стране станет не просто неудобно, а прямо-таки невыносимо. Об этом позаботится Федеральная служба судебных приставов, которая приступила к составлению списков должников. Граждане, которых суд обязал платить, попадут в электронную базу данных, после чего информация об их финансовой нечистоплотности станет достоянием сотрудников государственных ведомств, а в перспективе, возможно, и всех желающих, пишет "Российская газета".
Например, доступ к базе должников получат пограничники. Они будут опускать шлагбаум перед всеми, кому судебные приставы запретили выезд за границу до окончательной расплаты с долгами. Согласно расчетам, таких невыездных может набраться от 10 до 20 тыс., причем в перспективе их ряды могут пополниться и теми, кто не платит штрафы. Соответствующие поправки в закон об исполнительном производстве уже были приняты Госдумой, но отклонены Советом Федерации и направлены в согласительную комиссию. Предполагается, что приставы получат право обращаться к судьям, чтобы те в соответствии с Конституцией закрыли границу для неплательщиков, бегающих от налоговой или таможни.
Однако и внутри страны неплательщики не будут чувствовать себя уютно. "Черные списки" планируется соединить с системой ГАИ "Поток", видеокамеры которой установлены во многих крупных городах и на федеральных трассах. После этого правоохранительные органы получат возможность отслеживать все передвижения должника. Не будет ему покоя и в госучреждениях, сотрудники которых также будут обладать всей полнотой информации. Так что и в паспортном столе, и в ЖЭКе, и в ГАИ будут знать: этот человек не платит по суду. Очевидно, что при этом решить даже самый мелкий бытовой вопрос станет весьма и весьма проблематично.
Наконец, списки самых злостных должников собираются вывесить в Интернете, где с ними смогут ознакомиться все желающие. Например, сотрудники банка, в котором гражданин хочет получить кредит. После этого, считают приставы, у человека просто не будет иного выхода, кроме как расплатиться с долгами.
Для тех, кто хочет очистить свою совесть, есть и хорошая новость: с компьютеризацией данных по неплательщикам покинуть злосчастный архив также станет проще. Как и раньше, достаточно будет вернуть долги, и фамилию вычеркнут.
Если гражданин попал в список по ошибке, он имеет полное право обратиться в суд за защитой своей репутации.
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